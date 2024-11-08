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На отдых: в Ялте консервируют фонтаны на зиму
фото: пресс-служба администрации Ялты

На отдых: в Ялте консервируют фонтаны на зиму

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 12:38 08.11.2024

Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, специалисты «Зеленстроя» традиционно приступают к их консервации в ноябре.

Уже на отдыхе объекты в Приморском парке и на Пушкинском бульваре, а также круглый фонтан на Набережной. Всего у нас их 10. Вновь радовать они нас начнут весной, при наступлении стабильного тепла, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Подробно о процессе консервации рассказал старший мастер МБУ «Зеленстрой» Петр Лысенко.  Сначала проводится сброс воды, снимаются форсунки, устанавливаются заглушки, а также демонтируют насосное оборудование для проведения профилактических работ.

Больше всего времени потребуется для очистки чаш от известкового налёта, — подчеркивает Петр Лысенко.

Бюветы питьевой воды на Чехова и в Приморском парке работают в прежнем режиме, его отключение может быть только временным, в случае заморозков.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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