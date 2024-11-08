На отдых: в Ялте консервируют фонтаны на зиму

Подробно о процессе консервации рассказал старший мастер МБУ «Зеленстрой» Петр Лысенко. Сначала проводится сброс воды, снимаются форсунки, устанавливаются заглушки, а также демонтируют насосное оборудование для проведения профилактических работ.

Больше всего времени потребуется для очистки чаш от известкового налёта, — подчеркивает Петр Лысенко.

Бюветы питьевой воды на Чехова и в Приморском парке работают в прежнем режиме, его отключение может быть только временным, в случае заморозков.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта