На параде маломерных судов фестиваля «Таврида – АРТ» разыграли 1 миллион рублей

В бухте Капсель собрались яхты, галеры, фрегаты и старинные катера – на фестивале фестивалей «Таврида – АРТ» прошел стилизованный парад маломерных судов. Сами участники были одеты в соответствующие антуражу наряды. Шествие на воде проходило в дневное и вечернее время.

В параде приняли участие судна из городов всего полуострова: Ялты, Севастополя, Балаклавы, Нового Света, Алушты и Феодосии – всего 32 корабля. Прибыл на парад и капитан маломерного судна из Новороссийска. Вне конкурса в параде принял участие трехмачтовый фрегат «Херсонес», который стал частью шоу «Таврида вдохновляет», — рассказали в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

В рамках парада был организован конкурс, направленный на продвижение судоходства в Республике Крым и вовлечение жителей и туристов близлежащих районов в программу открытия фестиваля фестивалей «Таврида – АРТ». Для участия в конкурсе капитаны и владельцы лодок представили свои экипажи в различных стилизациях. На параде прошли пиратские корабли, античная галера и парусные лодки с иллюминацией. Главными украшениями водных объектов стали алые паруса, цветные флажки и гирлянды.

Победителями в номинации «Лучший кастомайзинг (оформление) лодки» и обладателями приза в размере 500 тысяч рублей стали владельцы новой галеры «Таврида» из г. Судака. Команда галеры была одета в аутентичные древнегреческие костюмы под стать античной галере с веслами. Своими впечатлениями от парада поделился ее капитан Сергей Троицкий:

Я считаю, что фестиваль «Таврида – АРТ» – это отличное культурное мероприятие. А мы, как начинающие судостроители, видим большой интерес в водно-моторной технике со стороны местных жителей. Мы надеемся возобновить позиции в судостроении и в целом в судоходстве, потому что это очень привлекательно для туристов полуострова. И мы рады, что воплощаем эту добрую традицию в Судаке. Раньше здесь были парады ко Дню Флага, Дню России, а теперь появится традиция парада на закрытии фестиваля «Таврида – АРТ». Это знаковое событие для жителей Судака». Сейчас лодка находится в прокате и пользуется успехом как у местных жителей, так и туристов курортного города.

На вечернем параде победу в номинации «Лучшая иллюминация и подсветка маломерного судна» одержала учебная парусная шхуна «Святая Татьяна». Водное судно не раз становилось участником военных парадов в Севастопольской бухте и с гордостью представляет Международный детский центр «Артек».

Помимо денежных призов в 500 тысяч рублей, обе команды получили также кубки фестиваля и сувениры для всего экипажа.

фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив