На передовой: симферопольский колледж радиоэлектроники создает детали для боевых сбросов крымским бойцам

Мастера и студенты симферопольского колледжа радиоэлектроники присоединились к волонтерскому процессу созданию боевых расходников. Партию деталей для сбросов с дрона коллектив колледжа передал крымским бойцам на передовую Херсонского направления СВО в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

Самодельные сбросы с дронов поражают миллионную западную технику и спасают жизни наших ребят. Простая труба, пластид, накольник и хвостовик – боезаряд готов. Расход боеприпасов у нас очень большой, народная помощь в 3-д печати деталей просто незаменима, спасибо огромное колледжу и всем крымским мастерам, — делится крымский боец с позывным «Сокол».

Он записал специальное видеопослание с благодарностью за столь важную помощь.

Это послание показали мастерам и руководству колледжа, которые поделились историей начала такого волонтерского движения. Выпускник симферопольского колледжа радиоэлектроники написал письмо бойцам и спросил, в чем они могут быть им полезны. Это письмо Народный фронт вместе с гуманитарным грузом доставил на позиции. Боец прочитал, проникся и попросил помочь. Накольники и хвостовики можно печатать на 3-д принтерах, а это половина сброса.

Первый принтер был в колледже, следующие два закупили мастера, а потом в это вовлеклись и студенты. Сегодня колледж стал народным полком и бесплатно, от чистого сердца помогает создавать сотни боеприпасов для самого передка. Их Народный фронт передает бойцам.

«Готовы делать сколько нужно и даже больше» – такие слова нас попросили передать крымским бойцам мастера колледжа. И помощь, и народная поддержка очень важны нашим ребятам. У нас есть народные полки, которые делают дроны, защиту от дронов, теперь и сбросы с дронов. Все это делается кропотливо, аккуратно, а главное от чистого сердца, чтобы помочь нашим ребятам, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму