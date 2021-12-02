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На перегоне станций Прибрежная – Саки погиб мужчина. Разыскиваются свидетелей трагедии
фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

На перегоне станций Прибрежная – Саки погиб мужчина. Разыскиваются свидетелей трагедии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:55 02.12.2021

Транспортные полицейские Крыма расследуют факт смертельного травмирования на перегоне станций Прибрежная – Саки.

В Дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурного по ж/д станции Саки о том, что машинистом электропоезда Евпатория – Симферополь, на 38 км перегона применено экстренное торможение из-за появившегося на путях человека. Наезда избежать не удалось. От полученных травм скончался неустановленный мужчина. Незамедлительно на место происшествия направлена следственно-оперативная группа Крымского линейного управления МВД России на транспорте. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего инцидента, — сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Кроме того, полицейские устанавливают очевидцев трагедии и личность погибшего. Собранные материалы будут переданы по подследственности в следственные органы.

На перегоне станций Прибрежная – Саки погиб мужчина. Разыскиваются свидетелей трагедии

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