На первом поезде в Севастополь едут лидеры Российских студенческих отрядов

25 декабря в 9:25 утра в Севастополь прибывает первый легендарный поезд Питер-Севастополь. Активисты Российских студенческих отрядов в числе пассажиров.

Это первый поезд, который едет в Крым с материка по новой железной дороге через Крымский мост! Среди первых пассажиров в Севастополь едет Михаил Киселев, командир Центрального штаба Российских студенческих отрядов. Вместе с Михаилом Сергеевичем едут и представители Центрального штаба, а также главные люди нашей организации: бойцы РСО из разных регионов. Приехав в Севастополь, Михаил Киселёв сразу отправится на встречу с представителями студенческих отрядов Севастополя в рамках Федерального проекта «Диалог на равных», — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».