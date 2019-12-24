Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Люди в Крыму | На первом поезде в Севастополь едут лидеры Российских студенческих отрядов

crimeapress_news

На первом поезде в Севастополь едут лидеры Российских студенческих отрядов

На первом поезде в Севастополь едут лидеры Российских студенческих отрядов

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 12:54 24.12.2019

25 декабря в 9:25 утра в Севастополь прибывает первый легендарный поезд Питер-Севастополь. Активисты Российских студенческих отрядов в числе пассажиров.

Это первый поезд, который едет в Крым с материка по новой железной дороге через Крымский мост! Среди первых пассажиров в Севастополь едет Михаил Киселев, командир Центрального штаба Российских студенческих отрядов. Вместе с Михаилом Сергеевичем едут и представители Центрального штаба, а также главные люди нашей организации: бойцы РСО из разных регионов. Приехав в Севастополь, Михаил Киселёв сразу отправится на встречу с представителями студенческих отрядов Севастополя в рамках Федерального проекта «Диалог на равных», — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

 

На первом поезде в Севастополь едут лидеры Российских студенческих отрядов

Комментарии для сайта Cackle
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.