На «Платформе» ЗаБизнес.РФ обсудили поправки в УК и УПК РФ

Предпринимательское сообщество подготовило пакет предложений по изменению уголовного и уголовно-процессуального законодательства. По мнению авторов инициатив, поправки позволят снизить число необоснованно возбужденных уголовных дел.

В рамках экспертных слушаний бизнес и правоохранительные органы обсудили пакет предложений по изменению уголовного и уголовно-процессуального кодексов РФ. Поправки в действующее законодательство подготовлены цифровой платформой ЗаБизнес совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Союзом «Торгово-промышленная палата РФ» (ТПП), Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». В общей сложности подготовлено более двух десятков поправок, — отмечают эксперты АНО “Платформа для работы с обращениями предпринимателей” .



Бизнес настаивает на декриминализации мелкого мошенничества и незаконного предпринимательства, а также выступает за введение такого основания для отказа в возбуждении уголовного дела, как возмещение ущерба.

Предлагаемые инициативы могут развязать руки, подарить глоток свободы для возвращения бизнеса в активную фазу развития, — заявил депутат, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

Среди ключевых предложений парламентарий выделил:

замена лишения свободы за экономические преступления на штрафы, ужесточение ответственности для следователей, возбуждающих необоснованные уголовные дела по экономическим преступлениям, и для судей, назначающих по ним меру пресечения в виде заключения под стражу, расширение полномочий прокуратуры по отношению к следствию и оперативно-разыскным действиям.

Кроме того, предлагается декриминализовать часть преступлений — например, незаконное предпринимательство (в части работы без регистрации). По словам вице-президента РСПП Александра Варварина, такая деятельность по сути является законной и нарушения заключаются лишь в уклонении от исполнения требования о госрегистрации.

За декриминализацию ряда составов в отношении предпринимателей выступил и вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Петровичев. Речь идет о ст.171.1 (организация ответственности за фиктивное банкротство) и ст.204.2 УК РФ (мелкий коммерческий подкуп).

Что касается ТПП, руководитель Департамента законотворческой деятельности Союза Сергей Воробьев предлагает исключить уголовную ответственность за мошенничество, а также присвоение и растрату при ущербе от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб., отнеся их к административным правонарушениям.

С учетом этого ТПП выступает и за расширение перечня оснований для отказа в возбуждении уголовных дел, включив в него деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим и возмещение ущерба.

Также предпринимательское сообщество выступает за конкретизацию критериев группового преступления (согласно УПК, является отягчающим обстоятельством). В частности, РСПП и ТПП предлагают не квалифицировать преступления как совершенные группой лиц, если установлена прямая вертикаль подчиненности руководителя организации и ее сотрудников и не доказан прямой умысел на совместное совершение преступления.

Перманентный риск уголовной ответственности мешает бизнесу развиваться и тормозит инвестиционный поток в стране. Поскольку пандемия COVID-19 затронула все сектора экономики, нам нужны прорывные шаги и смелые решения по поддержке предпринимательства, — подчёркивает генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко.

Эксперты обсудили и особенности квалификации налоговых преступлений. По словам председателя Комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов «Деловой Росси» Екатерины Авдеевой, необходимо перевести квалификационные составы налоговых преступлений в категорию средней тяжести и изменить санкцию на один год. Это позволит преодолеть «неустранимые» противоречия сроков давности (сейчас речь идет о 10 годах и 5 годах на хранение документов), которые традиционно истолкутся не в пользу предпринимателей.

«Деловая Россия» также обращает внимание на бесконтрольное изъятие имущества в качестве вещественных доказательств. Необходимо четко обозначить составы, к которым ст.81.1 УПК РФ (признание предметов и документов вещественными доказательствами по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности – арест только на 10 суток) применяется безусловно.

В ходе экспертных слушаний также подняли вопрос об антирейдерской политике. «ОПОРА РОССИИ» предложила дать определение «рейдерскому захвату» и выделить для него отдельную часть в ст.169.1 (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) и ст.330 (самоуправство).

«Платформа», говорит Элина Сидоренко, рассматривает экспертные слушания как серьезную активность в части поисков общих знаменателей, согласования практики и законотворческой деятельности:

Это очень перспективное направление. Мы будем и далее проводить такого рода мероприятия.



Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/6BMZ1bAGUk0