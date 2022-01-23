На плато Ай-Петри и Ангарском перевале отдыхающие травмируются и теряются

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева, учитывая большое количество отдыхающих в горно-лесной местности и устойчивый снежный покров в горах, спасатели ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» осуществляют дежурство на плато Ай-Петри и Ангарском перевале. При этом спасатели отмечают большое количество травмированных.

Только за прошедшие сутки, на Ангарском перевале Спасателями 6 раз была оказана помощь пострадавшим при катаниях, еще двое заблудились, были найдены спасателями. В основном это травмы спины, черепно — мозговые травмы, переломы, ссадины и т.д. полученные во время отдыха. Всего сотрудниками «КРЫМ- СПАС» за вчерашний день осуществлен 21 выезд для оказания помощи гражданам, — цитирует пресс-служба Сергея Садаклиева.

По словам министра, спасатели патрулируют территорию на технике повышенной проходимости. Имеют при себе спасательные сани Акья для транспортировки пострадавших. Личный состав оснащен необходимым спасательным оборудованием, снаряжением, радиосвязью и шанцевым инструментом. При необходимости спасатели незамедлительно могут вызвать бригаду скорой медицинской помощи для пострадавших.

Ссадины, ушибы, переломы – лишь небольшой перечень травмирований, при которых пострадавшим требуется помощь, — говорит Сергей Садаклиев. — Кроме этого, осадки в виде снега и гололед создает опасность для автомобилистов, совершающих подъем и спуск, так как неприспособленная техника в данных условиях не проедет. Спасатели проводят работу с отдыхающими, рассказывают о правилах безопасного поведения и объясняют риски, возникающие в условиях ухудшения погодных условий в горно-лесной местности.

Также в рамках профилактической работы задействованы личный состав Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского и Судакского аварийно-спасательных отрядов «КРЫМ-СПАС», которые осуществляют патрулирование горно-лесной зоны полуострова.

Крымские спасатели напоминают жителям и гостям Крымского полуострова о том, что в условиях пониженной температуры воздуха в зимний период необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения. Альпинистам и любителям зимнего отдыха настоятельно рекомендуется воздержаться от прогулок в горно-лесной местности, а в период ухудшения погодных условий исключить нахождение на труднодоступных участках Крымских гор.

МЧС Республики Крым обращается также к автомобилистам: на автодорогах полуострова существует вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП и осложнённых условий для движения транспорта, особенно в пониженных участках местности, на затяжных спусках и подъёмах, опасных поворотах. Рекомендуем автомобилистам, отправляющимся в дальний путь, следить за дорожной обстановкой, не пренебрегать правилами безопасности и соблюдать скоростной режим.

В МЧС также настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность при зимних катаниях.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112»,»101″ — единый телефон спасения

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!