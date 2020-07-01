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На плато Караби-Яйла дежурит "КРЫМ-СПАС"

На плато Караби-Яйла дежурит «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 19:20 01.07.2020

На плато Караби-Яйла функционирует постоянный спасательный пост ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». В здании бывшей метеостанции «Караби» осуществляют круглосуточное дежурство два спасателя из числа личного состава Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». На вооружении спасателей имеется оборудование, необходимое для проведения аварийно-спасательных и поисковых работ.

Плато Караби-Яйла это один из карстовых районов, в котором находится около 300 пещер. И это привлекает спелеологов и туристов. Однако расстояние до ближайшего жилья составляет около 20 км. Кроме того, в этой местности очень неустойчива погода и мобильная связь. Были факты, когда летом температура падала на десятки градусов за считанные часы. Поэтому постоянное расположение спасателей в этом районе  очень важно и позволяет своевременно оказать помощь при необходимости, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуация РК Сергея Шахова.

Напомним: с 1 января 2018 года метеостанция на плато Караби-Яйла была законсервирована, а впоследствии распоряжением Совета министров РК от 6 февраля 2018 года передана в оперативное управление ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

На плато Караби-Яйла дежурит "КРЫМ-СПАС"

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