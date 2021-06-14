На плато Караби-Яйла функционирует спасательный пост ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»

Туристы и многочисленные спелеологи, посещающие плато Караби-Яйла, могут пополнить запасы воды, уточнить ориентиры по маршрутам, проконсультироваться об особенностях и сложностях местности.

На плато функционирует постоянный спасательный пост ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». В здании бывшей метеостанции «Караби» осуществляют круглосуточное дежурство два спасателя из числа личного состава Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». На вооружении спасателей имеется оборудование, необходимое для проведения аварийно-спасательных и поисковых работ. Туристы и многочисленные спелеологи, посещающие эту местность могут пополнить запасы воды, уточнить ориентиры по маршрутам, проконсультироваться об особенностях и сложностях местности, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Размещение здесь аварийно-спасательного поста позволяет своевременно оказывать помощь туристам и многочисленным спелеологам, посещающим эту местность. Плато Караби-Яйла это один из карстовых районов, в котором находится около 300 пещер. И это привлекает спелеологов и туристов. Однако расстояние до ближайшего жилья составляет около 20 км. Кроме того, в этой местности очень неустойчива погода и мобильная связь. Были факты, когда летом температура падала на десятки градусов за считанные часы. Поэтому постоянное расположение спасателей в этом районе очень важно и позволяет своевременно оказать помощь при необходимости.

Также напомним, что с 1 января 2018 года метеостанция на плато Караби-Яйла была законсервирована, затем распоряжением Совета министров РК от 6 февраля 2018 года передана в оперативное управление ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».