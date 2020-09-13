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На пляже поселка Андреевка, под Севастополем произошел обвал грунта
Фото: ГУ МЧС по г.Севастополю

На пляже поселка Андреевка, под Севастополем произошел обвал грунта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:42 13.09.2020

12 сентября в 14 часов 26 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение о том, на пляже поселка Андреевка, с южной стороны произошел обвал грунта. К месту незамедлительно были направлены силы ГУ МЧС России по г. Севастополю: служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

По прибытии установлено, что произошел обвал грунта протяженностью 30 м. Проводятся профилактические работы. Пострадавших и погибших нет, — сообщили в ГУ МЧС по г. Севастополю.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

На пляже поселка Андреевка, под Севастополем произошел обвал грунта

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