На площади Нахимова в Севастополе — городская новогодняя ярмарка

С 25 декабря по 10 января на площади Нахимова работает новогодняя ярмарка «Праздничная». Торговые площадки предлагают гостям зоны фуд-кортов, сладости от местных кондитеров, а также новогодние игрушки и украшения для елок. Ярмарка будет работать ежедневно с 11:00 до 23:00, а в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января продлит свою работу до 02:00.

Не менее насыщенная праздничная программа проходит у МКЦ «Бухта Казачья». Здесь до 11 января 2026 года гостей ждут деревянные домики-лавки с изделиями местных ремесленников, а также фуд-корты от севастопольских производителей. Для детей подготовлена интерактивная программа: показы любимых мультфильмов, увлекательные мастер-классы, анимационные квесты и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Кроме того, в преддверии праздников во всех районах Севастополя организованы 20 елочных ярмарок. По словам заместителя директора ГУП «Управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов Севастополя» Алены Новиковой, хвойные деревья доставлены из Перми, Пензы и Республики Башкортостан, а на всю продукцию имеются необходимые документы — карантинный сертификат и товарно-транспортная накладная.

Елочные базары работают ежедневно с 08:00 до 21:00 до 31 декабря 2025 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя