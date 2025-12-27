На площади Нахимова в Севастополе — городская новогодняя ярмарка

Не менее насыщенная праздничная программа проходит у МКЦ «Бухта Казачья». Здесь до 11 января 2026 года гостей ждут деревянные домики-лавки с изделиями местных ремесленников, а также фуд-корты от севастопольских производителей. Для детей подготовлена интерактивная программа: показы любимых мультфильмов, увлекательные мастер-классы, анимационные квесты и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.
Кроме того, в преддверии праздников во всех районах Севастополя организованы 20 елочных ярмарок. По словам заместителя директора ГУП «Управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов Севастополя» Алены Новиковой, хвойные деревья доставлены из Перми, Пензы и Республики Башкортостан, а на всю продукцию имеются необходимые документы — карантинный сертификат и товарно-транспортная накладная.
Елочные базары работают ежедневно с 08:00 до 21:00 до 31 декабря 2025 года.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: праздники в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: праздники в Крыму