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На площадке севастопольского Центра «Мой бизнес» бесплатно оказывает услуги МФЦ

На площадке севастопольского Центра «Мой бизнес» бесплатно оказывает услуги МФЦ

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:04 05.08.2024

В севастопольском центре «Мой бизнес» работает многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг – это государственная организация, в которой услуги различных ведомств можно получить по принципу «одного окна».

Центр «Мой бизнес» предлагает единое пространство, где учтены все потребности предпринимателей. Субъекты малого и среднего бизнеса могут быстро решать комплекс вопросов, не отвлекаясь на поездки по городу, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора центра Наталию Борисову.

В центре «Мой Бизнес» оказывается более 70 услуг МФЦ в режиме «одного окна»: регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей без оплаты госпошлины, предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности города Севастополя, в собственность или в аренду, государственная услуга по выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории города Севастополя, выдача разрешений на установку рекламных конструкций и многое другое.

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С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте центра по ссылке.

Напомним, центр «Мой Бизнес» работает по адресу: проспект Октябрьской революции, 42-Б, корпус 6 (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45). Интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии: +7 (8692) 22-92-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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