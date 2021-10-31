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На площади Куйбышева в Симферополе идет обустройство фонтана

На площади Куйбышева в Симферополе идет обустройство фонтана

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:18 31.10.2021

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов посетил площадь Куйбышева, где продолжается благоустройство. Эпицентр работ – новый фонтан.

На площади Куйбышева в Симферополе идет обустройство фонтана

Сегодня работает бригада по наладке насосного оборудования для фонтана. Завершается укладка плитки на объекте. Кроме того, завезена уличная мебель и смонтировано освещение, — рассказал Валентин Демидов. 

На площади Куйбышева в Симферополе идет обустройство фонтана

Он также проверил благоустройство дворов на улицах Кржижановского, Бела Куна, Никанорова и Куйбышева.

На улице Кржижановского подрядчик приступил к укладке тротуарной плитки. От жителей поступает ряд замечаний по качеству работ. Пояснил, что строительный контроль будет принимать выполненные работы строго по нормативам. Ненормативно сделанные — приняты не будут. Также поставил задачу по вывозу строительного мусора с данного объекта, — сообщил глава столичной администрации.

На площади Куйбышева в Симферополе идет обустройство фонтана

На улице Бела Куна, по данным Валентина Демидова, началось асфальтирование пешеходных дорожек. На объекте по адресу улица Никанорова сегодня приступают к укладке асфальта на парковках. На следующей неделе будут проводиться мероприятия по асфальтированию дворовых проездов. Параллельно работает бригада по устройству освещения двора. На дворовой территории по улице Куйбышева сегодня также занимаются асфальтированием.

На площади Куйбышева в Симферополе идет обустройство фонтана

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

На площади Куйбышева в Симферополе идет обустройство фонтана

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