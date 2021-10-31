На площади Куйбышева в Симферополе идет обустройство фонтана

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов посетил площадь Куйбышева, где продолжается благоустройство. Эпицентр работ – новый фонтан.

Сегодня работает бригада по наладке насосного оборудования для фонтана. Завершается укладка плитки на объекте. Кроме того, завезена уличная мебель и смонтировано освещение, — рассказал Валентин Демидов.

Он также проверил благоустройство дворов на улицах Кржижановского, Бела Куна, Никанорова и Куйбышева.

На улице Кржижановского подрядчик приступил к укладке тротуарной плитки. От жителей поступает ряд замечаний по качеству работ. Пояснил, что строительный контроль будет принимать выполненные работы строго по нормативам. Ненормативно сделанные — приняты не будут. Также поставил задачу по вывозу строительного мусора с данного объекта, — сообщил глава столичной администрации.

На улице Бела Куна, по данным Валентина Демидова, началось асфальтирование пешеходных дорожек. На объекте по адресу улица Никанорова сегодня приступают к укладке асфальта на парковках. На следующей неделе будут проводиться мероприятия по асфальтированию дворовых проездов. Параллельно работает бригада по устройству освещения двора. На дворовой территории по улице Куйбышева сегодня также занимаются асфальтированием.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.