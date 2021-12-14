На площади Захарова в Севастополе построят не только автостанцию, но и рынок

На площади Захарова в Севастополе запланировано строительство автостанции «Северная» и перронов для посадки и высадки пассажиров.

Выполнить работы позволит принятый на заседании Правительства проект постановления о межевании территории в районе памятника 2-й Гвардейской армии, ул. Доронина, ул. Народных Ополченцев, ул. Герцена, ул. Челюскинцев. Общая площадь участка – 7,7 га, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Архитектурно-планировочная организация проекта учитывает существующие планировочные ограничения, сложившуюся застройку, транспортные и пешеходные связи, благоустройство территории.

Документацией по планировке территории предусмотрено изъятие для государственных нужд двух земельных участков. Один из участков площадью 129 квадратных метров расположен на улице Леваневского, 8, он используется под магазины, расположен на территории сквера. Другой участок – площадью 68 квадратных метров – находится на площади Захарова, 14 и используется под кафе. Участки нужны для организации автостанции, по-другому объект не разместить, – отмечает директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

На месте существующих нестационарных торговых объектов предусмотрено образование земельного участка для размещения набережной и гидротехнических сооружений. В качестве альтернативной территории для размещения объектов торговли запланировано строительство трехэтажного рынка.

Участок расположен на территории исторического поселения, документация согласована с Министерством культуры РФ, а также Морским портом Севастополя. Участники публичных слушаний полностью поддержали проект.

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