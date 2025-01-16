На побережье Крыма и Севастополя находят мёртвых дельфинов

Количество дельфинов, выброшенных на побережье Крыма и Севастополя, увеличилось до 34 особей. У одной взрослой самки азовки были отмечены единичные капли мазута на кожных покровах.

Свежие тела начало выбрасывать преимущественно в последнее время, до этого мы регистрировали останки на продвинутых стадиях разложения. Только за три дня в Центр поступили данные о 15 погибших китообразных. У одной особи снова присутствовало проникающее (вероятно, ножевое) ранение в грудную полость. К сожалению, не всех их удаётся полноценно обследовать ввиду оперативной уборки коммунальными службами. Из всех зарегистрированных с момента аварии 34 дельфинов 5 найдены между 15 и 31 декабря, ещё 30 особей — с 1 по 14 января. 16 дельфинов найдены на территории Республики Крым и 18 — в Севастопольском районе. Это отражает и нашу ежегодную статистику, согласно которой порядка половины всех учитываемых на Крымском полуострове китообразных находят в Севастополе, — говорят специалисты Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Разделение по районам Крыма: Феодосия — 4, Керчь и Ленинский район — 4, Евпатория и Сакский район — 3, Черноморский район — 2, Судак — 1, Ялта — 1, Бахчисарайский район — 1. Абсолютное большинство — азовки.

Также поступила тревожная информация о выбросе мертвой хамсы у берегов Севастополя. Это внушает еще больше беспокойства о долгосрочных последствиях аварии на состояние здоровья китообразных и о возможном повторении ужасной ситуации 2022 года, когда в результате эпизоотии живые дельфины выбрасывались на нашем побережье еженедельно, а иногда и ежедневно, и мы были вынуждены оказывать им ветеринарную помощь в тяжелейших полевых условиях, — говорят специалисты Центра.

ВАЖНО: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное море» работает над юридическими вопросами, связанными с приобретением земельного участка для строительства центра реабилитации дельфинов в Севастополе. Вы можете поддержать его создание: https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdonate.serenesea.org%2Fcampaign%2Frescue-center-land%2F&utf=1

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