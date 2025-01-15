На побережье Крыма обнаружены новые выбросы мазута

Несколько новых выбросов мазута после ЧП с танкерами обнаружили на побережье в Ялте, а также в районе острова Тузла в Крыму. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.

В Ялте было выявлено два факта обнаружения нефтепродуктов, также подтверждено наличие одного факта на о. Тузла, — написала она в своем Telegram-канале. По данным министра, специалисты очистили 1,5 кв. км акватории и 0,25 км береговой линии, в настоящее время предстоит убрать еще 2,55 км в районе острова Тузла. К ликвидации последствий разлива мазута привлечены почти 800 человек и 200 единиц техники. Также в регионе спасли 68 птиц. Узнайте больше: В Крыму усилят меры по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе