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Сергей Аксенов: остатки мазута могут вытечь из танкеров в курортный сезон, если суда не уберут
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

На побережье Крыма обнаружены новые выбросы мазута

Опубликовал: КрымPRESS в ЧП в Крыму 13:05 15.01.2025

Несколько новых выбросов мазута после ЧП с танкерами обнаружили на побережье в Ялте, а также в районе острова Тузла в Крыму. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.

В Ялте было выявлено два факта обнаружения нефтепродуктов, также подтверждено наличие одного факта на о. Тузла, — написала она в своем Telegram-канале.

По данным министра, специалисты очистили 1,5 кв. км акватории и 0,25 км береговой линии, в настоящее время предстоит убрать еще 2,55 км в районе острова Тузла. К ликвидации последствий разлива мазута привлечены почти 800 человек и 200 единиц техники. Также в регионе спасли 68 птиц.

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источник: ТАСС
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