На подарки ко Дню учителя крымчане потратят в этом году 2800 рублей

В опросе сервиса Superjob приняли участие родители школьников из Крыма.

Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 4500 и 3500 руб. соответственно. В Крыму средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 2800 руб. Средняя стоимость подарка классному руководителю на День учителя по России составляет 3900 руб. (в прошлом году родительские комитеты в среднем тратили 3200 руб.). Самые популярные идеи подарков учителю — традиционный букет цветов (63%), подарочные сертификаты (29%), наборы чая, кофе и/или конфет (23%), — отмечают в пресс-службе сервиса.