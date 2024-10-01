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На подарки ко Дню учителя крымчане потратят в этом году 2800 рублей
иллюстрация: pikist.com

На подарки ко Дню учителя крымчане потратят в этом году 2800 рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:48 01.10.2024

В опросе сервиса  Superjob приняли участие родители школьников из Крыма.

Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 4500 и 3500 руб. соответственно. В Крыму средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 2800 руб. Средняя стоимость подарка классному руководителю на День учителя по России составляет 3900 руб. (в прошлом году родительские комитеты в среднем тратили 3200 руб.). Самые популярные идеи подарков учителю — традиционный букет цветов (63%), подарочные сертификаты (29%), наборы чая, кофе и/или конфет (23%), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Только 6% родителей ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с Днем учителя.

Узнайте больше:  В преддверии сезона-2025 Крым презентуют на федеральном и международном уровне

Время проведения: 9—27 сентября 2024 года

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