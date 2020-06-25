На поддержку бизнеса Севастополь дополнительно получил 1,1 млрд рублей

Дополнительно 1,1 млрд рублей на поддержку бизнеса Севастополю выделили Федеральный центр. Средства пойдут на поддержку местных предпринимателей и компаний, которые приостановили деятельность во время противодействия распространению новой коронавирусной инфекции этой весной, но не вошли в федеральный перечень пострадавших отраслей.

Нам, как и Республике Крым, выдали дополнительные средства на поддержку экономики в размере 1,1 млрд рублей. Это средства на частичную компенсацию затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в результате распространения COVID-19. Выплаты будут осуществляться для всех, кто остановил деятельность, но не попал в федеральный список, в размере МРОТ на одного работника. Поддержим наших предпринимателей, чтобы они могли сохранить свои коллективы, — цитирует пресс-служба врио губернатора Михаила Развожаева.

Врио Губернатора Севастополя поручил вице-губернатору Марии Литовко к следующему заседанию Правительства города подготовить порядок выделения этих средств, чтобы как можно быстрее начать выплаты предпринимателям.

Выплаты будут осуществляться за март и апрель, когда были остановлены многие предприятия города в рамках режима полной самоизоляции.

По словам Марии Литовко, заявки от предпринимателей начнут принимать в электронном виде сразу после утверждения порядка.