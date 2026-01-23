На поддержку крымским многодетным семьям направят более 4 млрд рублей

В 2026 году на поддержку многодетных семей в бюджете республики предусмотрено более 4 млрд рублей. Эти средства направляются на предоставление материальной помощи, бесплатных путевок в организации детского отдыха и оздоровления, различных льгот, компенсацию расходов на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и многое другое, — написал Константинов в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что с 1 января начала действовать новая мера поддержки — компенсация части стоимости за обучение каждого ребенка из многодетной семьи в учреждениях среднего профессионального образования.

Забота государства находит отклик у крымчан: с 2014 года число многодетных семей в республике выросло в 2,5 раза, до 38 тысяч. В них воспитываются более 128 тысяч детей, — привел статистику спикер крымского парламента.

С 1 января в РФ также вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет — без каких-либо ограничений, сообщал ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

