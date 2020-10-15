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На поддержку молодых севастопольских предпринимателей направлено 15 млн рублей
иллюстрация: pixabay.com

На поддержку молодых севастопольских предпринимателей направлено 15 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:05 15.10.2020

15 млн рублей грантовой поддержки на осуществление предпринимательской деятельности севастопольская молодёжь получит в рамках проекта «Лёгкий старт».

Мы планируем после вступления в силу данного постановления объявить новый конкурс, который будет длиться не менее 30 дней. У нас остались еще средства и больше молодежных проектов может быть поддержано. Это как на открытие бизнеса, так и на поддержку деятельности, которая была организована не более трех лет назад. Возраст участников — до 35 лет, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. вице-губернатора Марию Литовко.

Грант для предпринимателя составляет до 300 тысяч рублей. Общая сумма на реализацию проекта – около 15 миллионов  рублей.

Еще один документ, утвержденный Правительством Севастополя — по поддержке предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере народно-художественных промыслов и ремесел.

Это долгожданная мера для данного вида деятельности. Размер гранта — до 300 тыс. рублей. Общая сумма – 2,5 млн рублей. Может быть использован на закупку оборудования, — заявила Мария Литовко.

На поддержку молодых севастопольских предпринимателей направлено 15 млн рублей

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