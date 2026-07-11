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Новости Республики

На поддержку туриндустрии в Крыму Правительство РФ выделило 4,3 млрд рублей

Опубликовал: news-parser в Крым и Россия 11:33 11.07.2026

Правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока, говорится в сообщении кабмина.

Правительство окажет финансовую поддержку туристическим компаниям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока из-за действий вооруженных сил Украины. Распоряжение о направлении на эти цели более 4,3 миллиарда рублей подписано, — сказано в сообщении.

Согласно документу, Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, еще 584,5 миллиона рублей будет направлено Севастополю.

Средства из резервного фонда правительства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 4,6 тысячи компаний, работающих в туриндустрии.

источник: РИА Новости Крым

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