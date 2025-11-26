На подъезде к поселку Кача введут реверсивное движение на два дня

Частичное ограничение движения будет действовать в течение двух дней — 29 и 30 ноября с 09:00 до 20:00 каждый день. Это необходимо для проведения ремонтно-восстановительных работ на комплексе весогабаритного контроля.
Работы будут проводиться поочередно на каждой из полос движения. В связи с этим будет организовано реверсивное движение.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать эту информацию при планировании маршрута.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма