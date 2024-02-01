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На подъезде к севастопольскому посёлку Любимовка отремонтируют мост
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На подъезде к севастопольскому посёлку Любимовка отремонтируют мост

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:45 01.02.2024

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году будет выполнен ремонт моста на подъезде к посёлку Любимовка. Протяжённость участка –68,8 погонных метров.

Подрядная организация приступила к выполнению строительно-монтажных работ по объекту. Срок завершения работ по контракту – четвёртый квартал текущего года. Хочу подчеркнуть, что в Севастополе в прошлом году благодаря нацпроекту отремонтировали четыре моста и выполнили капитальный ремонт путепровода на Госпитальном спуске, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

В ходе работ на объекте заменят перильное ограждение, восстановят тротуары, мостовое полотно и железобетонное парапетное ограждение, заменят систему водоотвода, выполнят ремонт опор.

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Всего в текущем году к нормативному состоянию будут приведены 85 дорог общей протяжённостью более 43,6 км, включая три моста протяжённостью 313  метров.

Подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте, которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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