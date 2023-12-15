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На подлете к Севастополю, над Черным морем сбит вражеский беспилотник
Фото: pikist.com

На подлете к Севастополю, над Черным морем сбит вражеский беспилотник

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 21:48 15.12.2023

В Севастополе отработала система ПВО. По предварительной информации, над Черным морем сбит один БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Продолжается контроль обстановки, — отметил глава города.

Он также попросил севастопольцев доверять только официальной информации.

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