На подлете к Севастополю, над Черным морем сбит вражеский беспилотник

В Севастополе отработала система ПВО. По предварительной информации, над Черным морем сбит один БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Продолжается контроль обстановки, — отметил глава города.
Он также попросил севастопольцев доверять только официальной информации.
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С тегами: происшествия в Севастополе