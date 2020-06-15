На поезда в Крым детям предоставляется скидка в 50%

Компания-перевозчик в Крым проводит сезонную акцию: скидка в размере 50% для детей в возрасте от 10 до 17 лет (включительно) на проезд в плацкартных вагонах поездов компании «Гранд Сервис Экспресс». Скидка распространяется на поезда отправлением до 31 августа 2020 года.

Подробнее с расписанием и маршрутами следования поездов компании, приобрести билеты и оформить льготный проезд можно онлайн — на официальном «Гранд Сервис Экспресс» и с помощью мобильного приложения «ГСЭ Билеты», а также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж.

В период с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 31 мая учащимся и воспитанникам образовательных учреждений предоставляется скидка в размере 50% при проезде в плацкартных вагонах.

Узнать подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов пассажиры могут по круглосуточному телефону контактного центра компании «Гранд Сервис Экспресс» 8-800-755-54-53.

Ранее пресс-служба ГСЭ сообщила, что стартовали продажи билетов на поезда «Таврия», которые следуют по новым направлениям – в Симферополь из Екатеринбурга и Кисловодска, а также из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. За пять дней продано уже более 15 тысяч билетов в Крым.