Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Транспорт Крыма | На поезда в Крым детям предоставляется скидка в 50%

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На поезда в Крым детям предоставляется скидка в 50%
Фото: ГСЭ

На поезда в Крым детям предоставляется скидка в 50%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 19:47 15.06.2020

Компания-перевозчик в Крым проводит сезонную акцию: скидка в размере 50% для детей в возрасте от 10 до 17 лет (включительно) на проезд в плацкартных вагонах поездов компании «Гранд Сервис Экспресс». Скидка распространяется на поезда отправлением до 31 августа 2020 года.

Подробнее с расписанием и маршрутами следования поездов компании, приобрести билеты и оформить льготный проезд можно онлайн — на официальном «Гранд Сервис Экспресс» и с помощью мобильного приложения «ГСЭ Билеты», а также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж.

В период с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 31 мая учащимся и воспитанникам образовательных учреждений предоставляется скидка в размере 50% при проезде в плацкартных вагонах.

Узнать подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов пассажиры могут по круглосуточному телефону контактного центра компании «Гранд Сервис Экспресс» 8-800-755-54-53.

Ранее пресс-служба ГСЭ сообщила, что стартовали продажи билетов на поезда «Таврия», которые следуют по новым направлениям – в Симферополь из Екатеринбурга и Кисловодска, а также из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. За пять дней продано уже более 15 тысяч билетов в Крым.

На поезда в Крым детям предоставляется скидка в 50%

Изображение кликабельно: правая кнопка мыши — «Открыть изображение».

На поезда в Крым детям предоставляется скидка в 50%

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.