На погодном фронте без перемен — прогноз на выходные дни для Крыма

В выходные дни в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

В субботу пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег). В отдельных районах туман, в горах гололедица. Умеренный западный, юго-западный ветер в предгорных и южных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на ЮБК +4…+6; днем +7…+12°, в горах 0…+5°. В воскресенье без существенных осадков. Температура воздуха повысится и составит ночью 0…+5°, на побережье +6…+8°; днем +9…+14°. Юго-западный ветер сильный 15-20 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .