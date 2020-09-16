На «погодном фронте» в Крыму без перемен

В ближайшие сутки характер погоды в Крыму не изменится, на полуострове будет сухо и тепло.

Ветер северо-восточный умеренный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, на побережье до 22°; днем 25…30°, в горах 19…24°. В пятницу 18 сентября ночью без осадков, днем в связи с прохождением холодного атмосферного фронта с северо-запада местами пройдут небольшие дожди. Ветер изменит направление на северо-западное, в южных районах и в горах усилится до 15-20 м/с. Температурный фон ночью останется прежним, днем понизится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .