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На "погодном фронте" в Крыму без перемен
иллюстрация: suju (pixabay.com)

На «погодном фронте» в Крыму без перемен

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:19 16.09.2020

В ближайшие сутки характер погоды в Крыму не изменится, на полуострове будет сухо и тепло.

Ветер северо-восточный умеренный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, на побережье до 22°; днем 25…30°, в горах 19…24°. В пятницу 18 сентября ночью без осадков, днем в связи с прохождением холодного атмосферного фронта с северо-запада местами пройдут небольшие дожди. Ветер изменит направление на северо-западное, в южных районах и в горах усилится до 15-20 м/с. Температурный фон ночью останется прежним, днем понизится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

На "погодном фронте" в Крыму без перемен

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