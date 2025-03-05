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На полное обновление водопроводных сетей в Крыму потребуются миллиарды рублей
фото: © Александр Река/ ТАСС, архив

На полное обновление водопроводных сетей в Крыму потребуются миллиарды рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:57 05.03.2025

Полное обновление водопроводных сетей Республики Крым потребует более 135 млрд рублей, сообщили ТАСС в ГУП РК «Вода Крыма».

Стоит отметить, что процесс обновления сетей весьма затратен. Средняя цена замены 1 км трубопровода, по данным Минстроя России, составляет 22,5-23 млн рублей. <…> Процесс обновления подразумевает очень длительный период и предполагает затраты на сумму более 135 млрд рублей при текущих ценах, — сказали на предприятии.

В 2025 году на балансе и в хозяйственном ведении ГУП РК «Вода Крыма» находится более 8,8 тыс. км водопроводных сетей. Предприятие продолжает ежегодно принимать сети и объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии. В 2024 году на баланс и в хозяйственное ведение ГУП было принято более 477 км сетей водоснабжения, большинство из которых находится в неудовлетворительном состоянии.

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Водопроводные сети Республики Крым были спроектированы и построены в 1960-1980-х годах. В советское время для прокладки водопроводных сетей как правило использовалась трубы из стали и чугуна со сроком амортизации 20 и 50 лет соответственно. За длительный период эксплуатации и из-за отсутствия достаточного финансировали при Украине система подверглась значительному износу. Из-за превышения нормативного срока эксплуатации сетей и сооружений уровень износа составляет в среднем 40-95%. Силами ГУП с 2019 года по 2023 год было переложено 187,6 км водопроводных сетей, а за 2024 год — 56,55 км сетей.

источник: ТАСС

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