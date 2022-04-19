На портале «Архивы Республики Крым» открылась выставка «Без срока давности. Суды истории»

В рамках Дня единых действий, в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, на отраслевом портале «Архивы Республики Крым» открылась виртуальная документальная выставка «Без срока давности. Суды истории».

Выставка посвящена трем крупнейшим судебным процессам над нацистскими и японскими военными преступниками – Нюрбергскому (1945-1946 гг.), Токийскому (1946-1948 гг.) и Хабаровскому (1949 г.), в ходе которых были раскрыты и получили правовую оценку международного сообщества масштабные преступления против человечности.

Материалы выставки охватывают период с 1941 г. по 1949 г. и показывают, как долго и тщательно проводилась работа по привлечению нацистов и их пособников к суду: от момента обнародования данных о масштабе преступлений немецких оккупантов до судебного процесса над бывшими военнослужащими Квантунской армии – разработчиками бактериологического оружия, готовившими новую смертельную угрозу миру.

В экспозицию вошли материалы Центрального архива ФСБ и архивов региональных УФСБ России, Архива новейшей политики Российской Федерации, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного архива социально-политической истории, Государственного архива Хабаровского края, Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова, а также электронные базы документов проекта «Без срока давности», Федерального архивного агентства «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и Международного военного трибунала в Нюрнберге Стэнфордского университета.

С выставкой можно ознакомиться, перейдя по ссылке .

СПРАВКА: Выставка подготовлена в рамках проекта «Без срока давности», направленного на сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения в период Великой Отечественной войны.

Фото и материалы: пресс-служба Государственного комитета по делам архивов РК.