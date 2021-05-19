На Портале госуслуг с 19 мая крымчане могут получить еще две услуги в электронном виде

Они касаются консультирования работодателей и работников и перевозки пассажиров.
Крымчане с 19 мая 2021 года на
- Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- Выдача, переоформление, выдача дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Крым.
Об этом сообщает управление информационной политики мининформ РК.
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