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На Портале госуслуг с 19 мая крымчане могут получить еще две услуги в электронном виде

На Портале госуслуг с 19 мая крымчане могут получить еще две услуги в электронном виде

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:39 19.05.2021

Они касаются консультирования работодателей и работников и перевозки пассажиров.

Крымчане с 19 мая 2021 года на Портале государственных и муниципальных услуг РК могут получить в электронном виде государственные услуги:

  • Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
  • Выдача, переоформление, выдача дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Крым.

Об этом сообщает управление информационной политики мининформ РК.

На Портале госуслуг с 19 мая крымчане могут получить еще две услуги в электронном виде

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