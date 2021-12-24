На пожаре в Балаклаве погиб человек

Сегодня утром (в 10:44) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что в Балаклаве, в доме на улице Терлецкого горит квартира. По указанному адресу выдвинулись силы МЧС.

По прибытии установлено, что имеется сильное задымление, горит мебель. На тушение подан ствол «Б». По первичной информации площадь пожара составила 10 квадратных метров, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Погиб один человек. Эвакуировано 4 человека. Причины и обстоятельства устанавливаются.

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