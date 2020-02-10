На пожаре в Черноморском районе погиб мужчина

Пожар в Черноморском районе Крыма произошёл накануне вечером. В селе Красноярское огонь вспыхнул в жилом доме.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, то обнаружили, что дом практически полностью охвачен огнем, — цитирует пресс-служба Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова. — Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня, которая заняла около двух часов. Пожаром были повреждены помещения дома, уничтожены вещи, мебель, произошло обрушение кровли.

Угрозы распространения огня на другие строения не было, однако работу пожарных осложняли низкая температура воздуха и значительная площадь пожара.

К сожалению, при разборе сгоревших конструкций на месте происшествия был обнаружен погибший. Площадь пожара составила 75 кв.м. Обстоятельства произошедшего выяснят эксперты, — сообщил Сергей Шахов.

По данным ГУ МЧС России по РК на 6:00 10 февраля силами крымских огнеборцев с начала года было ликвидировано 242 пожара различного рода, на которых 684 человека было эвакуировано и 13 человек было спасено.

Гибель людей на пожарах с начала года составила уже 20 человек! По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших выросло на 18%! Это вызывает очень серьезную обеспокоенность в МЧС и мы вновь и вновь призываем граждан ответственно отнестись к вопросам пожарной безопасности, — отметил Сергей Шахов.

МЧС Республики Крым напоминает основные правила безопасности:

Отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки. Отопительные и другие электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых и теплоизолирующих подставках. Не допускайте включения в сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы. Перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования. Помните, что сушить белье над газовой плитой опасно – оно может загореться. Не оставляйте детей без присмотра. Курите в строго отведенных местах. Своевременно ремонтируйте печи. Очистите дымоходы от сажи. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист. Не допускайте перекала отопительной печи. Не допускайте розжига печей легковоспламеняющимися жидкостями. Не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа – это может привести к взрыву. Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами, а также за топящимися печами. Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина бензина в доступных для детей местах.

В случае возгорания, пожара или запаха дыма немедленно звоните по телефону 101! Берегите себя и свой кров от огня!

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму