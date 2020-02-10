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На пожаре в Черноморском районе погиб мужчина

На пожаре в Черноморском районе погиб мужчина

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:38 10.02.2020

Пожар в Черноморском районе Крыма произошёл накануне вечером.  В селе Красноярское огонь вспыхнул в жилом доме.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, то обнаружили, что дом практически полностью охвачен огнем, — цитирует пресс-служба Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова. — Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня, которая заняла около двух часов. Пожаром были повреждены помещения дома, уничтожены вещи, мебель, произошло обрушение кровли.

На пожаре в Черноморском районе погиб мужчина

На пожаре в Черноморском районе погиб мужчина

Угрозы распространения огня на другие строения не было, однако работу пожарных осложняли низкая температура воздуха и значительная площадь пожара.

На пожаре в Черноморском районе погиб мужчина

К сожалению, при разборе сгоревших конструкций на месте происшествия был обнаружен погибший. Площадь пожара составила 75 кв.м. Обстоятельства произошедшего выяснят эксперты, — сообщил Сергей Шахов.   

На пожаре в Черноморском районе погиб мужчина

По данным ГУ МЧС России по РК на 6:00 10 февраля силами крымских огнеборцев с начала года было ликвидировано 242 пожара различного рода, на которых 684 человека было эвакуировано и 13 человек было спасено.

Гибель людей на пожарах с начала года составила уже 20 человек! По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших выросло на 18%! Это вызывает очень серьезную обеспокоенность в МЧС и мы вновь и вновь призываем граждан ответственно отнестись к вопросам пожарной безопасности, — отметил Сергей Шахов.

МЧС Республики Крым напоминает основные правила безопасности:

  1. Отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки.
  2. Отопительные и другие электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых и теплоизолирующих подставках.
  3. Не допускайте включения в сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети.
  4. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы.
  5. Перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования. Помните, что сушить белье над газовой плитой опасно – оно может загореться.
  6. Не оставляйте детей без присмотра.
  7. Курите в строго отведенных местах.
  8. Своевременно ремонтируйте печи.
  9. Очистите дымоходы от сажи.
  10. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите.
  11. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист.
  12. Не допускайте перекала отопительной печи.
  13. Не допускайте розжига печей легковоспламеняющимися жидкостями.
  14. Не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа – это может привести к взрыву.
  15. Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами, а также за топящимися печами.
  16. Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина бензина в доступных для детей местах.

В случае возгорания, пожара или запаха дыма немедленно звоните по телефону 101! Берегите себя и свой кров от огня!

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

На пожаре в Черноморском районе погиб мужчина

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