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На пожаре в Джанкое спасен мужчина
Фото: МЧС РК

На пожаре в Джанкое спасен мужчина

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:45 26.01.2020

Сегодня ночью (в 1:10) в службу спасения поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки, которая расположена на придомовой территории многоквартирного пятиэтажного жилого дома в Джанкое.

В ходе ликвидации пожара был спасен мужчина, 1968 года рождения, которого огнеборцы передали сотрудникам скорой помощи. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, — сообщили в МЧС РК.

Крымские спасатели обращают внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

  • не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
  • следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;
  • эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
  • не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
  • не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
  • во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
  • не бросайте горящие спички и окурки.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101».

На пожаре в Джанкое спасен мужчина

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