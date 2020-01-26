На пожаре в Джанкое спасен мужчина

Сегодня ночью (в 1:10) в службу спасения поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки, которая расположена на придомовой территории многоквартирного пятиэтажного жилого дома в Джанкое.

В ходе ликвидации пожара был спасен мужчина, 1968 года рождения, которого огнеборцы передали сотрудникам скорой помощи. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, — сообщили в МЧС РК.

Крымские спасатели обращают внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;

эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;

не бросайте горящие спички и окурки.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101».