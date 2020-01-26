На пожаре в Джанкое спасен мужчина

Сегодня ночью (в 1:10) в службу спасения поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки, которая расположена на придомовой территории многоквартирного пятиэтажного жилого дома в Джанкое.
В ходе ликвидации пожара был спасен мужчина, 1968 года рождения, которого огнеборцы передали сотрудникам скорой помощи. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, — сообщили в МЧС РК.
Крымские спасатели обращают внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
- следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;
- эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
- не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
- во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
- не бросайте горящие спички и окурки.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101».