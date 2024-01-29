На пожаре в Евпатории погибли двое мужчин

Следователи проводят проверку по факту гибели двух жителей Евпатории на пожаре.

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту гибели двух мужчин в возрасте 65 и 44 лет в результате пожара, произошедшего в Евпатории. В ночь на 29 января в оперативные службы от жителей садового товарищества по улице Известковый завод поступило сообщение о возгорании в соседнем частном домовладении. После тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела хозяина дома и его товарища, — рассказали в Следственном комитете.

Следственным отделом по городу Евпатории в настоящее время продолжается осмотр территории, назначены все необходимые экспертизы для установления очага и причины возгорания. Предварительно, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем.

ДОПОЛНЕНО: Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств пожара в жилом доме в Евпатории, в котором погибли два человека.

По предварительной информации, в 23.03 28 января 2024 года, поступило сообщение о возгорании одногоэтажного дома по улице Известняковый завод в СНТ «Сосновый Бор». После тушения обнаружены тела двух мужчин 1958 и 1979 годов рождения, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты проверки, проводимой по данному факту, находятся под контролем в прокуратуре.