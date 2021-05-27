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На пожаре в Евпатории сотрудники МЧС спасли женщину

На пожаре в Евпатории сотрудники МЧС спасли женщину

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:56 27.05.2021

Накануне вечером (в 19 часов) в службу спасения поступило сообщение о пожаре в пристройке к одноэтажному частному жилому домовладению в Евпатории на ул. Дмитрия Ульянова.

Незамедлительно к месту происшествия направлены 2 отделения 22 пожарно-спасательной части 5 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГПС Главного Управления МЧС России по Республике Крым. По прибытию установлено, что произошло горение личных вещей, мебели и кровли внутри пристройки к частному жилому домовладению, которое сопровождалось сильным задымлением. Газодымозащитной службой оперативно проведена разведка всех помещений, в ходе которой была обнаружена женщина, 1950 года рождения, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Женщину вывели в безопасное место и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

В 19:21 пожар был ликвидирован на площади 40 кв. метров. Причину пожара устанавливают эксперты.

На пожаре в Евпатории сотрудники МЧС спасли женщину

На пожаре в Евпатории сотрудники МЧС спасли женщину

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