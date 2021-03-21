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На пожаре в Евпатории спасен человек

На пожаре в Евпатории спасен человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:53 21.03.2021

В субботу утром в Евпатории произошел пожар в многоквартирном доме на проспекте Победы.  В 10:18 в службу спасения поступило сообщение о задымлении в подъезде на первом этаже.

По прибытию установлено, что горит матрац в квартире на 1-м этаже десятиэтажного дома. Горение сопровождается сильным задымлением. Отделением газодымозащитной службы оперативно проведена разведка помещения, в ходе которой из опасной зоны был спасен 1 человек. В 10:31 пожар ликвидирован, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

На пожаре в Евпатории спасен человек

Всего для ликвидации пожара привлечено 9 человек личного состава и 4 единицы техники МЧС. Причины пожара установят эксперты. Предположительно, речь идет о курении в постели.

На пожаре в Евпатории спасен человек

Фото: ГУ МЧС России по РК.

На пожаре в Евпатории спасен человек

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