На пожаре в Евпатории спасен человек

В субботу утром в Евпатории произошел пожар в многоквартирном доме на проспекте Победы. В 10:18 в службу спасения поступило сообщение о задымлении в подъезде на первом этаже.

По прибытию установлено, что горит матрац в квартире на 1-м этаже десятиэтажного дома. Горение сопровождается сильным задымлением. Отделением газодымозащитной службы оперативно проведена разведка помещения, в ходе которой из опасной зоны был спасен 1 человек. В 10:31 пожар ликвидирован, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего для ликвидации пожара привлечено 9 человек личного состава и 4 единицы техники МЧС. Причины пожара установят эксперты. Предположительно, речь идет о курении в постели.

Фото: ГУ МЧС России по РК.