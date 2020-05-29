На пожаре в Феодосии погиб пятилетний ребенок

Сегодня, в 10:44 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Феодосии. Загорелся частный жилой дом по ул. Малиновой. Согласно предварительным данным, горел второй и третий этаж, существовала угроза обрушения кровли здания. Предположительно, в доме могли находиться люди.

По прибытию установлено, что огнем охвачен дом на площади 50 кв. метров. Горели второй и третий мансардный этаж с частичным обрушением кровли. Собственница дома сообщила о том, что ей удалось самостоятельно вынести из горящего дома одного ребенка, второй (пятилетний мальчик) остался внутри.

Газо-дымозащитной службой оперативно проведена разведка и организованы поиски внутри дома. Тело ребенка обнаружили в одной из комнат, в которой произошло обрушение кровли. К сожалению, его спасти не удалось, медиками констатирована смерть мальчика. Женщина и ее второй ребенок в удовлетворительном состоянии госпитализированы в городскую больницу г. Феодосия. На месте находятся психологи ГУ МЧС России по Республике Крым, матери ребенка оказывается помощь, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Пожар ликвидирован в 13:15. Всего на месте работали около 30 человек: а именно дежурные подразделения 19 ПСЧ, 20 ПСЧ ГУ МЧС России по РК, медики «Скорой», сотрудники РЭС. Также в тушении были задействованы военнослужащие воинской части, базирующейся в городском округе Феодосия.

Фото: ГУ МЧС по РК.