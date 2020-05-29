Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | На пожаре в Феодосии погиб пятилетний ребенок

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На пожаре в Феодосии погиб пятилетний ребенок

На пожаре в Феодосии погиб пятилетний ребенок

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:46 29.05.2020

Сегодня, в 10:44 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Феодосии. Загорелся частный жилой дом по ул. Малиновой. Согласно предварительным данным, горел второй и третий этаж, существовала угроза обрушения кровли здания. Предположительно, в доме могли находиться люди.

На пожаре в Феодосии погиб пятилетний ребенок

По прибытию установлено, что огнем охвачен дом на площади 50 кв. метров. Горели второй и третий мансардный этаж с частичным обрушением кровли. Собственница дома сообщила о том, что ей удалось самостоятельно вынести из горящего дома одного ребенка, второй (пятилетний мальчик) остался внутри.

Газо-дымозащитной службой оперативно проведена разведка и организованы поиски внутри дома. Тело ребенка обнаружили в одной из комнат, в которой произошло обрушение кровли. К сожалению, его спасти не удалось, медиками констатирована смерть мальчика. Женщина и ее второй ребенок в удовлетворительном состоянии госпитализированы в городскую больницу г. Феодосия. На месте находятся психологи ГУ МЧС России по Республике Крым, матери ребенка оказывается помощь, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

На пожаре в Феодосии погиб пятилетний ребенок

Пожар ликвидирован в 13:15. Всего на месте работали около 30 человек: а именно дежурные подразделения 19 ПСЧ, 20 ПСЧ ГУ МЧС России по РК, медики «Скорой», сотрудники РЭС. Также в тушении были задействованы военнослужащие воинской части, базирующейся в городском округе Феодосия.

На пожаре в Феодосии погиб пятилетний ребенок

Фото: ГУ МЧС по РК.

На пожаре в Феодосии погиб пятилетний ребенок

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.