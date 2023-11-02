На пожаре в Феодосии спасено 10 человек

2 ноября, около 11:00 в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Дружбы в Феодосии. Очевидцы жаловались на запах гари в подъезде.

Незамедлительно к месту возгорания прибыли сотрудники 4-го пожарно-спасательного отряда. В ходе разведки было установлено, что очаг возгорания находится в одной из квартир на первом этаже, где на балконе открытым огнем горят вещи. Задымление было настолько сильным, что дым из горящей квартиры поднялся по коридору и вентиляции к верхним этажам. Звену ГДЗС пришлось по задымленной лестничной клетке спасать людей с верхних этажей с помощью спасустройств. Одновременно, с помощью трехколенной лестницы и автолестницы, проводилось спасение людей с третьего этажа. Одной из спасенных потребовалась помощь медиков, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Кроме того, огнеборцам пришлось эвакуировать маломобильного гражданина, который едва не надышался угарным газом. Правда, от госпитализации он отказался.

Площадь возгорания составила всего 8 квадратных метров, но этого было достаточно, чтобы от путей эвакуации оказались отрезаны жильцы целого подъезда. В итоге, благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС России, на пожаре были спасены 10 человек.

Пожилую хозяйку квартиры успели вывести соседи до прибытия пожарного расчета. Женщина находилась дома одна. Что стало причиной возгорания, она не знает. Гражданка пыталась самостоятельно справиться с огнем, но это оказалось тщетно, и она получила ожоги различной степени тяжести. Спасатели передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Возможно, на балкон залетел непотушенный окурок и привёл к возгоранию. В любом случае, истинную причину пожара установят эксперты.