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На пожаре в Феодосии спасено 10 человек

На пожаре в Феодосии спасено 10 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:43 02.11.2023

2 ноября, около 11:00 в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Дружбы в Феодосии. Очевидцы жаловались на запах гари в подъезде.

Незамедлительно к месту возгорания прибыли сотрудники 4-го пожарно-спасательного отряда. В ходе разведки было установлено, что очаг возгорания находится в одной из квартир на первом этаже, где на балконе открытым огнем горят вещи. Задымление было настолько сильным, что дым из горящей квартиры поднялся по коридору и вентиляции к верхним этажам. Звену ГДЗС пришлось по задымленной лестничной клетке спасать людей с верхних этажей с помощью спасустройств. Одновременно, с помощью трехколенной лестницы и автолестницы, проводилось спасение людей с третьего этажа. Одной из спасенных потребовалась помощь медиков, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

На пожаре в Феодосии спасено 10 человек

Кроме того, огнеборцам пришлось эвакуировать маломобильного гражданина, который едва не надышался угарным газом. Правда, от госпитализации он отказался.

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На пожаре в Феодосии спасено 10 человек

Площадь возгорания составила всего 8 квадратных метров, но этого было достаточно, чтобы от путей эвакуации оказались отрезаны жильцы целого подъезда. В итоге, благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС России, на пожаре были спасены 10 человек.

На пожаре в Феодосии спасено 10 человек

Пожилую хозяйку квартиры успели вывести соседи до прибытия пожарного расчета. Женщина находилась дома одна. Что стало причиной возгорания, она не знает. Гражданка пыталась самостоятельно справиться с огнем, но это оказалось тщетно, и она получила ожоги различной степени тяжести. Спасатели передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи.

На пожаре в Феодосии спасено 10 человек

Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Возможно, на балкон залетел непотушенный окурок и привёл к возгоранию. В любом случае, истинную причину пожара установят эксперты.

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