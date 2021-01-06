На пожаре в городе Саки спасена женщина

5 января, в 17:02 в службу спасения поступило сообщение о сильном задымлении в многоквартирном доме по адресу: город Саки, ул. Санаторная. Незамедлительно к месту происшествия направлены три отделения пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Крым.

По прибытию установлено, что произошло горение личных вещей и мебели в квартире на 6 этаже, которое сопровождалось сильным задымлением. Газодымозащитной службой оперативно проведена разведка всех помещений, в ходе которой была обнаружена хозяйка квартиры. Благодаря профессиональным и решительным действиям спасателей, женщину эвакуировали в безопасное место и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В 17:52 пожар был ликвидирован на площади 15 кв. метров. Причину пожара устанавливают эксперты.