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На пожаре в Инкермане едва не взорвались два газовых баллона
Фото: МЧС

На пожаре в Инкермане едва не взорвались два газовых баллона

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:56 23.03.2021

Сегодня днем (в 12:11) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что в Инкермане горит дом.

По прибытии установлено, что горит кровля частного дома в Трубном переулке. На тушение подан ствол высокого давления. В ходе тушения спасатели вынесли два газовых баллона. По первичной информации площадь составила 15 кв. метров, — сообщили в ГУ МЧС по г. Севастополю.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

На пожаре в Инкермане едва не взорвались два газовых баллона

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