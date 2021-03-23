На пожаре в Инкермане едва не взорвались два газовых баллона

Сегодня днем (в 12:11) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что в Инкермане горит дом.

По прибытии установлено, что горит кровля частного дома в Трубном переулке. На тушение подан ствол высокого давления. В ходе тушения спасатели вынесли два газовых баллона. По первичной информации площадь составила 15 кв. метров, — сообщили в ГУ МЧС по г. Севастополю.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.