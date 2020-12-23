На пожаре в южнобережной Ливадии спасен человек

Сегодня в 17 часов в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме расположенного в Ливадии (городской округ Ялта).

К месту происшествия немедленно было направлено подразделение 9 пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы. По прибытию на место установлено, что горит первый этаж двухэтажного частного домовладения. Огнеборцами проведена разведка, в ходе которой был спасен мужчина. Пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.