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На пожаре в южнобережной Ливадии спасен человек
Фото: ГУ МЧС России по РК

На пожаре в южнобережной Ливадии спасен человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:43 23.12.2020

Сегодня в 17 часов в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме расположенного в Ливадии (городской округ Ялта).

К месту происшествия немедленно было направлено подразделение 9 пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы. По прибытию на место установлено, что горит первый этаж двухэтажного частного домовладения. Огнеборцами проведена разведка, в ходе которой был спасен мужчина. Пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В 17:24 пожар ликвидирован на площади 12 кв. метров.

На пожаре в южнобережной Ливадии спасен человек

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