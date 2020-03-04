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На пожаре в Кировском районе Крыма спасли человека

На пожаре в Кировском районе Крыма спасли человека

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:20 04.03.2020

Пожар в Кировском районе Крыма произошёл накануне вечером. В с. Яркое огонь вспыхнул в одноэтажном частном доме.

По прибытию на место вызова огнеборцы обнаружили, что горит одна из комнат жилого дома. Есть угроза перехода огня на другие помещения. Кроме того, внутреннее пространство дома было сильно задымлено, — цитирует пресс-служба Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова. — В ходе ликвидации огня пожарными был спасен мужчина, 1968 года рождения. Он была передан работникам скорой медицинской помощи.

На пожаре в Кировском районе Крыма спасли человека

На пожаре в Кировском районе Крыма спасли человека

На пожаре в Кировском районе Крыма спасли человека

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огнем повреждено внутреннее пространство одной комнаты, перехода огня на весь дом не допущено. Огнеборцы уделили значительное время разбору и «проливке» тлеющих предметов обихода во избежание повторного возникновения огня.

На пожаре в Кировском районе Крыма спасли человека

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Окончательную причину произошедшего установят эксперты, — подчеркнул Министр. — Последствия пожара – печальны, но их, как и сам пожар, можно избежать, соблюдая элементарные требования правил пожарной безопасности.

В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону «101».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

На пожаре в Кировском районе Крыма спасли человека

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