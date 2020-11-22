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На пожаре в Красногвардейском районе погиб мужчина
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

На пожаре в Красногвардейском районе погиб мужчина

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 9:59 22.11.2020

Пожар в Красногвардейском районе произошёл в пгт. Октябрьское — огонь вспыхнул в частном доме.

Согласно предварительным данным, в доме могли находиться люди. По прибытию было установлено, что из окна жилого дома наблюдается сильное задымление. Газодымозащитной службой оперативно проведена разведка, в ходе которой обнаружены две женщины и двое мужчин, спасателями они были эвакуированы из горящего дома и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. К сожалению, жизнь одного из пострадавших спасти не удалось, медиками констатирована смерть мужчины 1968 г.р. Пожар ликвидирован на площади 10 м2, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон спасения;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

На пожаре в Красногвардейском районе погиб мужчина

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