Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | На пожаре в Красногвардейском районе спасен человек

crimeapress_news

На пожаре в Красногвардейском районе спасен человек
Фото: ГУ МЧС по РК

На пожаре в Красногвардейском районе спасен человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 18:38 21.09.2020

В 9:10 в службу спасения поступило сообщение о возгорании частного домовладения в поселке Октябрьское (в Красногвардейском районе).

По прибытию сотрудниками МЧС России установлено, что в горящей комнате одноэтажного жилого дома находится мужчина 1985 г.р. Благодаря профессиональным и решительным действиям огнеборцев, пострадавший выведен в безопасное место и передан работникам скорой медицинской помощи. С ожогом и ожоговым шоком мужчина доставлен в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6», — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Пожар был ликвидирован за 15 минут. Его площадь составила 6 кв. метров. Причину возгорания установят эксперты.

На пожаре в Красногвардейском районе спасен человек

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.