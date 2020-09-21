На пожаре в Красногвардейском районе спасен человек

В 9:10 в службу спасения поступило сообщение о возгорании частного домовладения в поселке Октябрьское (в Красногвардейском районе).

По прибытию сотрудниками МЧС России установлено, что в горящей комнате одноэтажного жилого дома находится мужчина 1985 г.р. Благодаря профессиональным и решительным действиям огнеборцев, пострадавший выведен в безопасное место и передан работникам скорой медицинской помощи. С ожогом и ожоговым шоком мужчина доставлен в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6», — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Пожар был ликвидирован за 15 минут. Его площадь составила 6 кв. метров. Причину возгорания установят эксперты.