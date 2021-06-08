На пожаре в крымском райцентре Ленино спасен женщина

Сегодня днем (в 13:07) в службу спасения поступило сообщение о пожаре в пгт. Ленино. Там в переулке Геологическом загорелся жилой частный дом.

К месту происшествия незамедлительно направлены 2 отделения 18 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытию установлено, что горит хозпостройка на территории частного жилого домовладения. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы провели разведку и обнаружили женщину, 1947 г.р, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Женщина была выведена в безопасное место и передана сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована в хирургическое отделение Ленинской центральной райбольницы.

В 13:46 пожар полностью ликвидирован на площади 40 кв. метров. Всего для ликвидации пожара привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники.