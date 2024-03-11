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На пожаре в крымском селе Приятное Свидание погиб человек

На пожаре в крымском селе Приятное Свидание погиб человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:22 11.03.2024

Сегодня ночью, в 00:46 на пульт оперативного дежурного МЧС поступил сигнал о пожаре в селе Приятное Свидание (Бахчисарайский район).

По прибытии стало известно, что на территории частного домовладения горит бытовой вагончик. Огнеборцы проложили рукавные линии и приступили к тушению огня. В течение 2 часов 20 минут возгорание было локализовано и ликвидировано. Площадь его составила 25 квадратных метров, — сообщили в МЧС РК.

На пожаре в крымском селе  Приятное Свидание погиб человек

К сожалению, в результате пожара погиб человек. Причины трагедии устанавливают правоохранители и эксперты.

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На пожаре в крымском селе  Приятное Свидание погиб человек

Фото: МЧС РК.

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