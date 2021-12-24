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На пожаре в Первомайском районе Крыма пострадал ребенок
Фото: ВК

На пожаре в Первомайском районе Крыма пострадал ребенок

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:07 24.12.2021

Этой ночью, в 23:59 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Войково (в Первомайском районе).

По прибытии пожарных выяснилось, что на территории частного двора горят две комнаты одноэтажного жилого дома. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на весь дом и кровлю. Огнеборцы провели боевое развертывание, проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. В течение 40 минут пожар был локализован и полностью ликвидирован, — сообщили в МЧС РК.

Площадь составила 18 кв. метров. В результате происшествия, на пожаре пострадал ребенок, он был отправлен в Центральную районную больницу пгт. Первомайское. Причины выяснят эксперты.

Происшествием заинтересовались в прокуратуре. Проводится проверка.

По предварительным данным, после 23 часов 23 декабря 2021 года в одноэтажном частном доме, в котором проживает семья с 3 детьми, расположенном по ул. Виноградная в селе Войково, произошел пожар. В результате происшествия пострадала 5-летняя девочка, с ожогами ребенок госпитализирован в районную больницу, где ей оказывается медицинская помощь. Прокуратурой Первомайского района организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка надлежащего исполнения обязанностей родителями малолетнего, а также работы органов системы профилактики. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметили в надзорном ведомстве.

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму ликвидировано 9 пожаров, из них 5 в жилом секторе, 3 в нежилом секторе, 1 возгорание сухой растительности и мусора.

На пожаре в Первомайском районе Крыма пострадал ребенок

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