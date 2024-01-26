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На пожаре в Севастополе эвакуировано 26 человек
Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю

На пожаре в Севастополе эвакуировано 26 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:21 26.01.2024

Огнеборцы ликвидировали пожар на улице Лизы Чайкиной в Севастополе. По информации ГУ МЧС России по г. Севастополю информация о дыме и огне на балконе пятого этажа жилого дома поступило в 19:46.

На месте было сформировано газодымозащитное звено для работы в непригодной для дыхания и зрения среде. Подразделения проникли внутрь помещения и обнаружили очаг возгорания. На его тушение незамедлительно подали ствол Б. Параллельно из соседних квартир пожарные эвакуировали 26 человек, в том числе 1 ребенка, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. В 20:50 возгорание полностью ликвидировано.

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Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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ГУ МЧС России в Севастополе
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