На пожаре в Севастополе эвакуировано 26 человек

Огнеборцы ликвидировали пожар на улице Лизы Чайкиной в Севастополе. По информации ГУ МЧС России по г. Севастополю информация о дыме и огне на балконе пятого этажа жилого дома поступило в 19:46.

На месте было сформировано газодымозащитное звено для работы в непригодной для дыхания и зрения среде. Подразделения проникли внутрь помещения и обнаружили очаг возгорания. На его тушение незамедлительно подали ствол Б. Параллельно из соседних квартир пожарные эвакуировали 26 человек, в том числе 1 ребенка, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. В 20:50 возгорание полностью ликвидировано.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.