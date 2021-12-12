На пожаре в Севастополе погиб человек

Сегодня утром (в 8:01) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях от очевидцев поступило сообщение о пожаре в Севастополе, на улице Мечникова. Загорелась квартира на третьем этаже многоквартирного дома.

По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: два отделения 1-й пожарно-спасательной части, автолестница, одно отделение 6-й пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, — сообщили в ГУ МЧС Росси по г. Севастополю.

Из подъезда было эвакуировано 5 человек. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В квартире был обнаружен погибший. Причины и обстоятельства устанавливаются.

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