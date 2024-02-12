На пожаре в Севастополе погиб человек

Вечером 11 февраля сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Севастополе. Загорелась квартира в доме по улице Гагарина. Информация о возгорании поступила в 21:16. К месту происшествия сразу же выдвинулись силы чрезвычайного ведомства – 13 человек личного состава, 3 автоцистерны и автолестница.

По прибытии установили, что горит квартира на втором этаже пятиэтажки. Сформировав газодымозащитные звенья, огнеборцы проникли в помещение и подали на тушение стволы. К сожалению, внутри обнаружили погибшего мужчину. Параллельно провели эвакуацию жильцов из соседних задымлённых квартир – на свежий воздух вывели 16 человек, в том числе двоих детей, — сообщили в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Полностью пожар ликвидировали в 21:55. Его площадь составила 15 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия будут установлены компетентными ведомствами.